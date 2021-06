Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi, selecționerul naționalei Romaniei, a incercat sa explice eșecul suferit de „tricolori” in fața Georgiei, scor 1-2. „Se pare ca a devenit o obișnuința sa pierdem. Jucatorii au vrut, dar sunt unele momente in care trebuie sa ințelegem ca, daca ajungem in careu și producem unele oportunitați,…

- Partida va avea loc pe Stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti. Spectatorii vor avea acces in limita a 25% din capacitatea arenei. Meciul amical Romania - Georgia se va putea vedea in format live video blog pe realitateasportiva.net .

- Fundașul central Iulian Cristea (26 de ani) s-a accidentat și nu va mai face parte din lotul Romaniei pentru meciurile amicale cu Georgia și Anglia. Romania - Georgia este liveTEXT AICI și in direct pe Pro TV, de la ora 21:45Romania mai are programat un meci amical, contra Angliei, pe 6 iunie, de la…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, l-a convocat, vineri seara, pe fundasul Iulian Cristea, pentru meciurile amicale cu Georgia si Anglia, dupa accidentarea lui Andrei Burca, s-a anuntat pe contul de Facebook al reprezentativei Romaniei. ''In urma…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa, in perioada urmatoare, doua partide amicale, cu Georgia (2 iunie, la Ploiești) și Anglia (6 iunie, la Middlesbrough). Pentru acțiunea care va incepe, saptamana viitoare, in cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia, selecționerul Mirel Radoi a convocat 25…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa, in perioada urmatoare, doua partide amicale, cu Georgia, in data de 2 iunie, la Ploiești, și Anglia, in data de 6 iunie, la Middlesbrough. Pentru acțiunea care va incepe saptamana viitoare in cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia, selecționerul Mirel Radoi…

- La inceputul lunii iunie, nationala Romaniei va disputa doua meciuri amicale, cu Georgia, in tara, pe 2 iunie, si cu Anglia, in deplasare, pe 6 iunie. Meciul din deplasare cu Anglia se va disputa, in urma deciziei Federatiei de la Londra, pe stadionul Riverside din Middlesbrough (34.742 locuri).…