Stiri pe aceeasi tema

- Liviu și Bogdana s-au reunit! Dupa ce concurenta a fost eliminata din competiție, și dupa ce au fost desparțiți mai multe zile, cei doi au avut parte de o intalnire surpriza. Cei doi concurenți s-au revazut in aceasta dimineața la Super Neatza, dar și in aceasta seara, in platou.

- In ediția de astazi de la Mireasa, Bogdana a fost eliminata, ca urmare a votului public. Ea și Liviu spun ca se așteptau, deși aveau o speranța ca totuși concurenta va ramane in casa Mireasa. Bogdana a spus și ce planuri are pentru perioada urmatoare.

- In ediția din data de 18 septembrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, pentru Liviu și Bogdana, petrecerea nu a fost doar prilej de distracție, deoarece cursa spre eliminare i-a pus pe ganduri. Ce declarații romantice și-au facut cei doi concurenți la doar trei saptamani de cand au pașit in casa.

- In urma cu o seara, Daria și Liviu au luat cina impreuna, moment pe care concurenta nu l-a ratat pentru a-l „ințepa” pe tanar, dupa ce s-a sarutat cu Bogdana. Liviu crede ca poate avea o relație cu ea, deși in tot acest timp s-a apropiat de Daria.

- Triunghi amoros in casa Mireasa? La prima petrecere din casa telespectatorii au putut asista la primul sarut al lui Liviu cu Daria. Doua ore mai tarziu insa, concurentul i-a facut o declarație șoc Bogdanei. Iata ce a avut Liviu sa ii spuna concurentei intre patru ochi.

- Prima petrecere din casa Mireasa a fost cu rasturnari de situație pentru Liviu. Fiul doamnei Lucica și-a inceput seara complimentand-o pe Daria. Liviu și Daria s-au sarutat, iar la scurt timp baiatul i-a facut o marturisire neașteptata Bogdanei, care s-a terminat cu un alt sarut.

- In prezent, David Popovici este unul dintre cei mai titrați sportivi din Romania. In varsta de 18 ani, dublu campion mondial și european, sportivul a vorbit pentru prima data despre relația cu iubita sa, Taisia Nițuleasa, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproape trei ani.

- Cucu de la Noaptea Tarziu are o noua iubita. Relația celor doi pare ca devine din ce in ce mai serioasa, iar artistul iși aduce aminte cu drag de momentul in care și-a vazut partenera pentru prima data. Totul s-a intamplat in urma cu cateva luni, la filmarea unui videoclip.