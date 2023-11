Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta in familia Claudiei Shik. Fosta concurenta de la "Mireasa" și soțul ei au organizat astazi botezul fiului lor. Chiar fericita mamica a fost cea care a facut publice primele imagini de la creștinarea micuțului.

- Adrian a rupt tacerea și a recunoscut in ediția de astazi a emisiunii Mireasa ca este indragostit de Daria. Cum a reacționat concurenta atunci cand a aflat care sunt sentimentele tanarului. Ce a spus.

- Adrian a delcarat ca tot timpul petrecut in casa Mireasa a fost indragostit de Daria. Afirmația a fost comentata in emisia live de pe 25 octombrie, in contextul in care baiatul a avut o apropiere și cu Ioana la un moment dat.

- La scurt timp dupa ce Ioana a afirmat ca Adrian este un barbat imatur, doamna Maria a spus, la suparare, ca poate tanara ar trebui sa iși gaseasca un partener care sa fie mai in varsta. Concurenta s-a suparat cand a auzit afirmațiile facute de doamna Maria.

- Au aparut tensiuni in casa Mireasa. Andreea s-a simțit jignita dupa discuția avuta de Marius cu ceilalți colegi. Concurenta a marturisit ca el este neasumat in ceea ce privește comportamentul fața de Daria.

- Daria și Marius de la Mireasa au ajuns la concluzia ca nu pot avea o relație și au decis sa punct cunoașterii. Dupa ce au anunțat ce decizie au luat, concurentul a vorbit cu restul baieților despre cele doua saptamani in care a incercat sa afle mai multe lucruri despre Daria.

- Adrian s-a intalnit, pentru prima data, cu Daria, una dintre concurentele de la Mireasa pe care și alți baieți și-au dorit sa o cunoasca. Cei doi au avut parte de un blind date și au schimbat cateva impresii.

- Adrian s-a inscris la Mireasa sperand ca iși va gasi jumatatea. Concurentul o are alaturi pe mama celui mai bun prieten, cea care l-a și incurajat sa vina la emisiune. Adrian spune ca și-a dorit mereu o familie și ca a avut, in trecut, cateva relații serioase.