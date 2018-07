Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins marti, ca nefondata, plangerea formulata de fostul procuror Mircea Negulescu, in care acesta solicita revocarea masurii controlului judiciar. Decizia este definitiva. Mircea Negulescu a contestat la Curtea Suprema masura controlului judiciar dispusa impotriva lui de Parchetul General, intr-un dosar in care este cercetat pentru participatie improprie, sub The post Mircea Negulescu ramane sub control judiciar. Inalta Curte i-a respins plangerea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .