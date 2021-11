Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, i-a oferit lui Alexandru Albulescu o „Diploma de Excelența” pentru perfomanța de a fi obținut titlurile de Campion Absolut Master Games Classic Bodybuilding și locul 1 Master Games Classic Bodybuilding 40-44 ani, la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness.…

- Bucuresti, 15 octombrie 2021. Ambasada Spaniei la Bucuresti, cu sprijinul companiei Metrorex si al Editurii Polirom, lanseaza cea de-a doua campanie de promovare a literaturii in reteaua de metrou a capitalei. Incepand de astazi, pe Magistralele 1 si 3, va intra in circulatie metroul literaturii spaniole,…

- Ambasada Spaniei la Bucuresti, cu sprijinul companiei Metrorex si al Editurii Polirom, lanseaza cea de-a doua campanie de promovare a literaturii in reteaua de metrou a Capitalei iar incepand de vineri, pe magistralele 1 si 3, vor fi expuse afise cu texte literare ilustrate. Fragmentele selectate…

- Se cauta solutii la cresterea accelerata a preturilor la energie Foto: radioiasi.ro Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti în Slovenia, nu au reusit sa se puna de acord în privinta raspunsului care trebuie dat la cresterea accelerata a preturilor la energie.…

- In 1938, Marea Britanie cauta un discret double-check (o verificare) pe teren, inainte de a porni strangerea legaturilor politice și economice cu Romania. De cealalta parte, țara noastra cauta o contracarare a presiunilor germane de toate felurile și o garanție de integritate teritoriala și de independența.…

- Unitatile de primiri urgente sunt sub presiune din cauza bolnavilor de COVID care ajung in stare grava și au nevoie de terapie sau oxigen. CNCAV a dat exemplu Spitalul Pantelimon din București care este ca „pe front”, se arata intr-o postare pe Facebook a instituției. „In momentul de fata, unitatile…

- Mircea Nebunu așteapta sentința definitiva in dosarul in care a fost condamnat pentru conducere fara permis Liderul gruparii Sportivilor s-a refugiat in strainatate Interlopul așteapta condamnarea peste hotare, unde sunt condiții de detenție mult mai bune ca in Romania

- Urmarire ca-n filme pe strazile din Bucuresti, dupa ce un barbat a dat dovada de tupeu si inconstienta fara margini! S-a urcat la volan, desi nu avea permis, iar cand a fost oprit de politisti a pornit intr-o cursa nebuna! Nici focurile de arma trase de oamenii legii, nici faptul ca a fost la un pas…