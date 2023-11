Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu (78 de ani) a anunțat ca se retrage din fotbal, imediat dupa eșecul suferit de Dinamo Kiev derby-ul cu Șahtior. „Il Luce” s-a razgandit la cateva ore distanța și a indulcit discursul. „Il Luce” a transmis ca se retrage din fotbal, la 44 ani, 8 luni, 6 zile de la debutul ca antrenor.…

- Jucatorii lui Șahtior, primul club la care Mircea Lucescu a antrenat in Ucraina, au vorbit la superlativ despre tehnicianul roman. Mijlocașul Taras Stepanenko a ținut sa-i mulțumeasca inclusiv pentru ajutorul dat familiei sale la București, dupa inceperea razboiului cu Rusia. Mircea Lucescu și-a dat…

- Mircea Lucescu (78 de ani) a anunțat ca se retrage din fotbal, imediat dupa eșecul suferit de Dinamo Kiev derby-ul cu Șahtior, scor 0-1, in runda cu numarul 13 a primei ligi din Ucraina. Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani) a dezvaluit ultima conversație avuta cu „Il Luce” și ca nu anticipa decizia. Ioan…

- Mircea Lucescu (78 de ani) a anunțat astazi ca demisioneaza de la Dinamo Kiev dupa un eșec neașteptat in derby-ul cu Șahtior. Scorul final al partidei a fost 0-1 in favoarea rivalilor, iar acest rezultat a avut un impact decisiv asupra viitorului lui „Il Luce” in club. Mircea Lucescu avea contract cu…

- Mircea Lucescu și-a dat demisia din funcția de antrenor al celor de la Dinamo Kiev! Antrenorul roman a spus "adio" echipei din Ucraina dupa 3 ani și jumatate la carma gruparii. Iata ce declarații a facut "Il Luce"!

- Antrenorul roman Mircea Lucescu si-a dat demisia de la echipa ucraineana Dinamo Kiev, a anuntat vineri seara clubul, pe pagina oficiala de Facebook.Mircea Lucescu (78 de ani) si-a anuntat demisia dupa meciul pierdut in campionatul Ucrainei, vineri, pe teren propriu, 0-1 cu Sahtior Donetk. Se…

- Dinamo Kiev a pierdut partida din Giulești cu Beșiktaș, scor 2-3, in manșa tur a play-off-ului Conference League. La finalul partidei, Mircea Lucescu (78 de ani), antrenorul ucrainenilor, a acuzat arbitrajul. „Il Luce” susține ca golul marcat in prima repriza de Dinamo Kiev, anulat pe motiv de ofsaid,…

- Mircea Lucescu și Dinamo Kiev s-au calificat in play-off-ul de Conference, dupa un meci cu prelungiri și penalty-uri in fața celor de la Aris. Acum, formația din Ucraina va juca tot pe Giulești, joi 24 august, cu turcii de la Beșiktaș, echipa cu care Il Luce are un titlu in CV La finalul meciului jucat…