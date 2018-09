Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu a debutat cu stangul in UEFA Nations League, dupa ce a pierdut cu scorul de 2-1 impotriva Rusiei, tara gazda a Campionatului Mondial din acest an. Cheryshev a deschis scorul in minutul 13, Aziz a egalat pentru turci in minutul 41, iar Dzyuba a stabilit scorul final in...

- Primul meci, prima infrangere in Liga Națiunilor pentru Turcia, scor 1-2 cu Rusia. "Insistam cu acești jucatori, pentru ca nu avem alții. Dar repriza a doua a fost buna. Sa luam aceasta repriza ca referința și de aici sa dezvoltam jocul", spune selecționerul Turciei. A treia partida la rand fara victorie…

- Turcia a fost invinsa, vineri, la Trabzon, cu scorul de 2-1, de organizatoarea Campionatului Mondial din vara, Rusia, in primul meci al Grupei 2 din Seria B a Ligii Natiunilor. Observatorul de joc al partidei a fost Alexandru Deaconu.

- Selectionata Serbiei a invins reprezentativa Lituaniei cu scorul de 1-0, vineri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa a 4-a a Seriei C din Liga Natiunilor la fotbal, din care face parte si Romania. Dusan Tadic (31) a marcat singurul gol al partidei, din penalty, tot el ratand o lovitura…

- Astazi, incepand cu ora 19:00, continua meciurile din cele 4 ligi din Liga Națiunilor. Partidele vor putea fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. Italia - Polonia e cel mai interesant meci al serii, insa o importanța aparte are și duelul Turciei, formația lui Mircea Lucescu, cea care da piept cu…

- Selectionerul Jorge Sampaoli va parasi banca tehnica a nationalei Argentinei, el dandu-si acordul in acest sens, scrie AFP, care citeaza presa sportiva din aceasta tara. ''Jorge Sampaoli nu mai este antrenorul Argentinei'', a scris cotidianul Ole, fara a indica insa vreo…

- Ce mai face Christoph Daum. Fostul selecționer al Romaniei il critica pe Joachim Low dupa eșecul Germaniei la Cupa Mondiala: ”Selectia nu a fost facuta pe criterii de performanta. Prea mulți jucatori de la Bayern”. „Low si Bierhoff s-au relaxat, in loc sa isi puna intrebari. In aceasta situatie ei nu…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…