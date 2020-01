Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a declarat ca momentul de risc maxim privind situația din Orientul Mijlociu dupa asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani a fost depașit, insa trebuie „sa ramanem vigilenți”. Intr-un interviu acordat Digi24, Geoana a explicat ca nivelul de alertare…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a explicat ca situatia din Orientul Mijlociu este in continuare "complicata", dar a dat asigurari ca nu exista riscuri pentru Romania si pentru Europa, nivelul de alertare fiind unul minimal.

- Secretarul general adjunct al Guvernului Cristi Barbu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca au trecut ani buni de cand un prim-ministru al Romaniei nu a mai avut o vizita atat de consistenta la Bruxelles, referindu-se la vizita premierului Ludovic Orban. Barbu subliniaza ca in epoca Dragnea eram o…

- Secretarul general adjunct al PMP, Ioana Constantin, a fost numita de premierul Ludovic Orban, in funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, potrivit unei decizii publicata marți in Monitorul Oficial.”Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a efectuat, miercuri, o vizita la bordul dragorului maritim "Lt. Lupu Dinescu", nava integrata in Gruparea Navala Permanenta a NATO de Lupta Impotriva Minelor, aflata in escala in portul din Odessa (Ucraina), informeaza Ministerul Apararii Nationale…

- Mircea Geoana si-a preluat joi functia de secretar general adjunct al NATO, inlocuind-o pe americanca Rose Gottemoeller. Secretarul general Jens Stoltenberg si ambasadorii din Consiliul Atlanticului de Nord si-au luat la revedere miercuri de la secretarul general adjunct Rose Gottemoeller,…

- Mircea Geoana și-a preluat joi, 17 octombrie, mandatul de secretar general adjunct al NATO, cea mai inalta poziție ocupata de un roman in ierarhia Alianței Nord-Atlantice, conform unei decizii anunțata in vara acestui an de secretarul general Jens Stoltenberg. ”Diplomatul roman Mircea Geoana iși preia…