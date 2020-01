Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, spune ca NATO este "locul unde deciziile politice se discuta, uneori in contradictoriu". De asemenea, el afirma ca "militarii romani sunt extrem de respectati, sunt oameni super-profesionisti".

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a declarat ca momentul de risc maxim privind situația din Orientul Mijlociu dupa asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani a fost depașit, insa trebuie „sa ramanem vigilenți”. Intr-un interviu acordat Digi24, Geoana a explicat ca nivelul de alertare…

- "Am demonstrat din momentul in care am devenit membru NATO ca pentru noi este important sa ne implicam si daca NATO va considera ca o prezenta mai consolidata si o implicare mai intensa in lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu sau in alta parte sunt importante, vom participa la aceasta…

- Presedintele SUA Donald Trump si secretarul general al NATO Jens Stoltenberg au convenit, intr-o convorbire telefonica, ca Alianta ar putea contribui mai mult la stabilitatea regionala in Orientul Mijlociu si la lupta antiterorista. Trump isi anuntase, in cadrul declaratiei facute pe tema atacurilor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și președintele SUA, Donald Trump, au ajuns la un acord ca aliații ar putea „contribui mai mult” in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, citata de Mediafax.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și președintele SUA, Donald Trump, au ajuns la un acord ca aliații ar putea contribui mai mult in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, citeaza digi24.ro.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convenit, într-o convorbire telefonica cu Donald Trump, ca Aliații ar putea "contribui mai mult" în Orientul Mijlociu, așa cum a cerut președintele american, scrie AFP.În cadrul acestei convorbiri, Trump i-a "cerut"…

- Cei 14 militari romani din Irak vor fi relocați intr-o alta baza a coaliției, a anunțat marți Ministerul Roman al Apararii Naționale, pe fondul creșterii tensiunilor din Orientul Mijlociu dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani și dupa decizia luata luni de NATO in acest sens. ”Ca urmare…