Aliatii NATO sunt "angajati sa creasca sprijinul pentru Bosnia-Hertegovina, Georgia si R. Moldova", parteneri "afectati de presiunea rusa", a declarat miercuri, la Bucuresti, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

Statele Unite vor oferi Ucrainei un ajutor in valoare de 53 de milioane de dolari pentru a-i sprijini sistemul de electricitate, care este vizat de un val de atacuri din partea Rusiei, relateaza CNN, anunța News.ro.

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat la București ca președintele Vladimir Putin "eșueaza" in razboiul sau și, ca urmare, atacurile asupra Ucrainei se vor intensifica, informeaza Mediafax.

Presedintia germana a Grupului G7 a anuntat, joi, ca va organiza saptamana viitoare, in Romania, o reuniune cu parteneri internationali pe tema continuarii asistentei in domeniul energiei destinata Ucrainei, in contextul razboiului cu Rusia.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat miercuri ca vor „face totul" pentru a ajuta investigația privind racheta care a cazut miercuri seara in Polonia, ucigand doua persoane in apropiere de granița cu Ucraina, relateaza CNN.

Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa, potrivit Agerpres.

Moscova monitorizeaza indeaproape situatia din jurul aderarii Kievului la NATO, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov reporterilor, amintind ca aspiratia Ucrainei de a adera la alianta a fost unul dintre motivele operatiunii militare speciale, noteaza TASS.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, scrie pe pagina sa de Facebook ca la nivelul Alianței s-a luat in calcul scenariul in care retorica Kremlinului va escalada. „Ramanem calmi și continuam sa oferim sprijin Ucrainei", a spus Geoana.