Stiri pe aceeasi tema

- Marea Neagra este departe de poluarea de pe cursul fluviului Nipru si este putin probabil ca unda sa ajunga in scurt timp sau in cantitati semnificative in zona Romaniei, a transmis miercuri, 7 iunie, ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, informeaza Agerpres."In acest moment, partea…

- Ministrul Mediului , Tanczos Barna, s-a intalnit marti, la Brasov, cu specialiști ai UNITBV sa discute despre noul Cod Silvic . Specialistii consortiului care lucreaza la elaborarea proiectului noului Cod Silvic si a modelului de structurare a legislatiei subsecvente au realizat o prima forma, un draft,…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a convocat Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), duminica, din cauza poluarii care s-a produs pe raul Bistrița, in județul Neamț. Poluarea provine de la prabușirea, in subteran, a unor foste lucrari miniere.Ședința extraordinara…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a convocat Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), duminica, din cauza poluarii care s-a produs pe raul Bistrița, in județul Neamț. Poluarea provine de la prabușirea, in subteran, a

- Rotativa guvernamentala, in forma semnata, nu ne priveste, iar pozitia mea este de ministru pentru un mandat de patru ani, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. CITESTE SI BREAKING NEWS In timp ce rușii sarbatoreau Ziua Victoriei, ucrainenii le-au…

- Rotativa guvernamentala, in forma semnata, nu ne priveste, iar pozitia mea este de ministru pentru un mandat de patru ani, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.

- Ministrul Mediului cere inceperea lucrarilor hidrotehnice pe Barzava. Prezent la Timișoara pentru al 16-lea congres național al UDMR, Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor a facut vineri, 28 aprilie, o vizita fulger la Gataia, zona ce a fost de curand afectata de inundații.

- Romania nu a sustinut propunerea de Directiva de la Bruxelles, in forma sa initiala, care ar fi adus fermierilor mai multe restrictii si le-ar fi impus o povara suplimentara, administrativa si financiara in procesul de reducere la scara larga a emisiilor de metan si amoniac, precizeaza ministrul Mediului,…