Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din Ministerul Apararii Nationale (MApN), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.

- Premierul Viorica Dancila a luat hotararea de a o elibera , la cerere, pe Corina Silvia Pop din functia de secretar de stat al Ministerului Sanatatii. Potrivit Monitorului Oficial, incepaand cu data de 1 octombrie 2018, Corina Silvia Pop se elibereaza, la cerere, din functia de secretar de stat al Ministerului…

- Viorica Dancila este in concediu in perioada 6-13 august, delegandu-si atributiile vicepemierului Paul Stanescu. Presedintele Klaus Iohannis a cerut, vinerea trecuta, CCR sa solutioneze un conflict juridic intre premier si presedinte, motivand ca acesta trebuia sa asigure permanenta functiei.…

- Guvernul a decis, joi, printr-o Hotarare, numirea in functia de prefect de Constanta a unuia dintre subprefectii judetului, Dumitru Jeaca. Printr-o alta Hotarare, Executivul a aprobat incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu va exercita, in perioada 6-13 august, atributiile premierului Viorica Dancila privind conducerea operativa a Executivului, potrivit unei decizii publicate marti in Monitorul Oficial. „Decizie pentru exercitarea unor atributii. In temeiul art. 19 din Legea 90/2001 privind…

- Victor Stelian Fedorca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului si numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Formarea Profesionala in Sistem Dual din Romania, potrivit unor decizii ale premierului…

- Gheorghita-Daniela Barbu a fost eliberata din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si a fost numita in calitatea de membru al Consiliului de administratie si in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca,…

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, George Fazacas, a fost inlocuit din functie, iar in locul acestuia a fost numita Adi Croitoru, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila (news.ro).Conform deciziei premierului Dancila, publicata vineri in Monitorul Oficial, George…