Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile urmeaza sa decida, astazi, daca vor introduce scannere termice pe aeroporturile din Romania. Dupa cum a anuntat Comitetul interministerial care monitorizeaza si gestioneaza situatia legata de noul coronavirus aparut in China, toti factorii implicati vor stabili oportunitatea acestor scannere.…

- Unii "experti", citati de The Sun, ar fi afirmat ca exista o legatura intre coronavirus si consumul de supa de liliac - o mancare care este considerata delicatesa in China. Astfel, unii oameni de stiinta din China ar fi sustinut ca tulpina mortala din coronavirus ar avea un stramos comun cu un virus…

- Mai multe festivitati prevazute pentru Noul An Chinezesc au fost anulate in China, unde autoritatile isi dubleaza eforturile pentru a impiedica raspandirea noului virus mortal, care deja a provocat moartea a 41 de persoane si a blocat peste 40 de milioane de oameni in regiune.

- Momente de panica sambata, 25 ianuarie! Un pasager suspect de coronavirus a ajuns in aceasta zi pe Aeroportul Otopeni din Capitala. Barbatul a venit cu avionul de la Tel Aviv și a marturisit ca, in urma cu trei luni, a fost și in China.

- Pasagerii cu simptome respiratorii care au calatorit in China sau in alte zone afectate de noul coronavirus sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului International Henri Coanda si sa raporteze istoricul de calatorie, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti. “In…

- Singapore a confirmat joi primul caz de coronovirus. La fel, au fost inregistrate primele cazuri și in Vietnam și Arabia Saudita. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis…

- Singapore a confirmat joi primul caz de cronovirus. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis alți 17 pana in prezent. Situația pe țari a infectarii cu noul CORONAVIRUS 2019-nCoV.

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde este focar de infecție cu un coronavirus ucigaș, care creeaza panica in lume. Este alerta de calatorie acolo, iar muzicienii romani numai ce s-au intors in țara,…