Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa dramatic de Karolina Muchova (Cehia), cap de serie numarul 20, cu 6-3, 2-6, 7-6 (9-7), dupa ce a ratat trei mingi de meci, sambata, in runda a treia a turneului US Open, in bula securizata de la arenele Flushing Meadows din New York.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa dramatic de Karolina Muchova (Cehia), cap de serie numarul 20, cu 6-3, 2-6, 7-6 (9-7), dupa ce a ratat trei mingi de meci, sambata, in runda a treia a turneului US Open, in bula securizata de la arenele Flushing Meadows din New York. …

- Jucatoarea romana Sorana Cirstea a ratat dramatic calificarea in optimile de finala ale turneului de tenis US Open, dupa ce a avut trei mingi de meci in partida din turul 3 cu Karolina Muchova, cap de serie numarul 30, disputata sambata seara, in bula securizata de la arenele Flushing Meadows din New…

- Sorana Cîrstea este în turul trei de la US Open, faza a Grand Slam-ului unde se va duela cu Karolina Muchova, cap de serie numarul 20. Meciul dintre cele doua va fi al doilea de pe Terenul 7 al complexului de la Flushing Meadows. Sorana Cîrstea - Locul 77 la simplu. Karolina Muchova…

- Sorana Cirstea, ocupanta locului 77 WTA, a facut un meci mare, joi, la Flushing Meadows. Aceasta a invins-o pe britanica Johanna Konta, in trei seturi, scor 2-6, 7-6(5), 6-4 si s-a calificat in turul al treilea, ea egalandu-si cea mai buna performanța a carierei. La finalul meciului, Sorana a oferit…

- ​Sorana Cîrstea a fost eliminata de rusoaica Anna Kalinskaya în ultimul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Cincinnati.Kalinskaya (21 ani, 117 WTA) s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, dupa un meci de doua ore. Cîrstea (30 ani, 77 WTA)…

- Mircea Badea a mizat 2.359 de lei pe duelul Tottenham - Leicester din Premier League, caștigat de echipa lui Jose Mourinho cu 3-0. Mircea Badea a mizat ca in meci vor fi cel puțin 13 cornere, iar pariul sau a ieșit fara emoții: arbitrul Anthony Taylor a dictat nu mai puțin de 17 lovituri de la colțul…

- Mircea Badea (46 de ani), realizatorul emisiunii "In gura presei", de la Antena 3, a dat din nou lovitura la pariuri. A caștigat peste 7.000 de lei duminica, dupa ce a pariat o suma importanta pe un meci din Premier League. Acesta a pus la bataie 2359 de lei pe duelul Tottenham - Leicester din Premier…