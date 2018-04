Stiri pe aceeasi tema

- Sambata Mare, ziua ingroparii lui Iisus Hristos, reprezinta ultima zi din Postul Paștelui și este ziua in care creștinii praznuiesc ingroparea trupului lui Iisus Hristos și pogorarea Sa la iad, gest prin care oamenii sunt chemați la viața veșnica. Dupa patimile suferite in zilele anterioare, culminand…

- Robert Powell, actorul care l-a interpretat pe Iisus in celebrul film Iisus din Nazaret, a reușit sa ramana in memoria tuturor cu chipul sau angelic și dramatic deopotriva, cu toate ca de atunci s-au scurs 41 de ani. Filmul Iisus din Nazaret, in regia lui Franco Zeffirelli, 1977, a devenit deja o adevarata…

- Vinerea Mare (Sfanta si Marea Vineri, in calendarul Bisericii Ortodoxe) este ultima vineri din Postul Pastilor si potrivit traditiei este zi de post negru, informeaza AGERPRES . Pentru crestini aceasta este ziua cand a fost rastignit pe cruce Fiul lui Dumnezeu si a fost pus in mormant. In Vinerea Mare…

- Dupa perioada duhovniceasca a Postului Mare, Duminica Floriilor face trecerea catre Saptamana Sfintelor Patimiri ale Domnului in care s-au savarsit minunile mari si mai presus de fire si faptele neobisnuite ale Mantuitorului nostru Iisus Hristos.Aceasta duminica este o pregustare a bucuriei ...

- Sute de credinciosi, mulți dintre ei imbracați in haine tradiționale, au luat parte astazi, 1 aprilie 2018, la sarbatoarea Floriilor, eveniment ce se petrece cu o saptamana inaintea marelui praznic al Invierii Domnului. Cei mai numeroși dinte ei (peste 400) au fost prezenți, la Biserica Ortodoxa ,,Adormirea…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Crestinii tin cu sfintenie aceasta sarbatoare avand in vedere…

- Afla secretele parintelui Argatu pentru a descoperi persoanele care umbla cu vraji: - Daca afumi cu tamaie, vrajitoarea devine nelinistita si se schimba la fata in rosu aprins sau in alb pamantiu ca de mort. - Daca citesti o rugaciune sau rostesti un psalm, vrajitoarea se va schimba…