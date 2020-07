Stiri pe aceeasi tema

- Mirabela Dauer, Margareta Paslaru și Angela Similea, voci inconfundabile in muzica romaneasca. Artistele, care pastreaza un loc special in inimile tuturor romanilor, au și povești de viața ca-n filme.

- Margareta Paslaru, Mirabela Dauer si Angela Similea impart nu numai admiratia publicului, dar si ziua de nastere.La data de 9 iulie, dar in ani diferiti, s au nascut trei mari voci de aur ale muzicii usoare romanesti.Margareta Paslaru, Mirabela Dauer si Angela Similea impart nu numai admiratia publicului,…

- „De obicei eu sunt ala care da cu bormașina”, „Te muți”, „Te duci la ușa și ii spui ca ai un copil de 8 luni care are probleme cu somnul”, „Schimb hoarda de copii de la doua blocuri cu zece etaje, carantinați la domiciliu, cu om cu bormașina, rog seriozitate” – sunt doar cateva dintre... View Article

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica a descoperit recent o frauda de proportii cu subiectele de bacalaureat: pe un subdomeniu yolasite.com (https://bacalaureat2020.yolasite.com) atacatorii au creat o pagina unde promit furnizarea subiectelor de la Bacalaureat, contra unei…

- Vineri, de la 19, Fereșteanu și Liza iți aduc o noua ediție de #Urban30, topul cu cele mai urbane piese care trebuie sa fie parte din playlist-ul tau. In aceasta saptamana, schimbari majore și reveniri spectaculoase, gata sa te surprinda. Nane, pentru a cincea saptamana consecutiva, ramane cel mai prezent…

- In fiecare seara de luni pana joi, de la 19 la 22, Fereșteanu și Liza aduc muzica, news-urile, dar și discuțiile on air la The World Famous- Virgin Radio. Cu toate ca sunt obișnuiți sa puna intrebari, Bogdan Win (ex Crazy Win), de aceasta data, au facut schimb de roluri și au fost nevoiți sa... View…

- Simpaticii cu care te intalnești in fiecare seara la Virgin Radio, au fost luați la intrebari de Cristian Stan. Notar de profesie, Cristian se ocupa și de Detox Heart, un program prin care ii ajuta pe cei care au avut relații toxice, sa depașeasca momentele mai grele. Intre Liza și Fere nu au fost…

- Asia Express este, cu siguranța, cel mai urmarit show de televiziune din Romania. Emisiunea a doborat, luni, un nou record la nivelul ratingului – 14.5 puncte si o cota de piața de 37.7%, ceea ce inseamna ca peste 2 milioane de romani au trait cu sufletul la gura misiunile simpaticilor concurenți. Miercuri,…