MIRA ne-a dezvăluit obiceiul care o enervează cel mai tare: „Chiar îmi doresc să scap de acest lucru” MIRA este una dintre cele mai fresh și sensibile prezențe de pe scena muzicala din Romania. Ea apare pe coperta ediției de aprilie a revistei Unica, intr-un pictorial exclusiv. Cu aceasta ocazie, am stat de vorba cu ea, pentru a descoperi mai multe despre femeia din spatele imaginii jucaușe, senzuale și sensibile cu care ne-a obișnuit. „Sunt recunoscatoare pentru absolut tot ce mi se intampla”, ne-a spus ea. „Consider ca sunt o norocoasa, realizez cați oameni talentați exista pe acest pamant și ca nu toți avem norocul de a ajunge in aceasta poziție, iar eu cumva am acest privilegiu. Sunt recunoscatoare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- MIRA ne cucerește constant: intai cu apariția ei de la Vocea Romaniei, de acum aproape un deceniu, apoi cu piesele ei grozave (cine nu a fredonat macar o data „Strazile din București”?). Ea este vedeta miezului de primavara, aparand pe coperta revistei Unica de aprilie . MIRA are 26 de ani, proaspat…

- Incepe luna aprilie cu revista Unica! Pe coperta o avem pe frumoasa și talentata MIRA, iar in interior vei descoperi o mulțime de surprize! Frumoasa și efervescenta, MIRA ne-a cucerit iremediabil. A inceput cu apariția ei de la „Romanii au Talent” de acum aproape un deceniu, a continuat cu „Strazile…

- El are pensie de revoluționar, indemnizație de merit de la Ministerul Culturii, dar și indemnizație de handicap pentru ca iși ingrijește soția bolnava. Arșinel a starnit rumoare in urma publicarii veniturilor. „Consider ca le merit”, a declarat artistul. Alexandru Arșinel, in varsta de 82 de ani, este…

- Brigitte și Florin Pastrama au planuri mari pentru anul acesta. Cei doi vor sa-și ia o casa in Dubai unde sa stea cat timp in Romania vreme este rece și mohorata. Cuplul a facut deja demersurile pentru procedura de cumparare a unui apartament cu trei camere in Dubai și primul pas este achitarea unui…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) cere autoritaților de la București o reacție ferma privind situația romanilor din Timoc, Serbia.„Considerand ca relațiile Romaniei cu Serbia trebuie sa fie unele de buna vecinatate și de respect reciproc, nu ințelegem cum autoritațile sarbe pun in pericol aceste…

- ARIA debuteaza in muzica cu „Dimineți și nopți”, o piesa despre regasire și demoni, așa cum declara tanara artista. ARIA, pe numele real Ana-Maria Ștefan, știe ca doar muzica ii aduce satisfacție, iar dupa mulți ani in care aceasta a compus piese pentru artiști mari din Romania, ea iși dorește sa ajunga…

- Tanarul deputat de Valcea, Laurențiu Cazan, susține ca vaccinul anti- COVID-19 este extrem de important pentru a reveni la o normalitate de care noua, tuturor, ne este dor. „Campania de vaccinare din Romania este pana acum un real succes, intrucat foarte mulți romani se inscriu pentru a fi programați,…

- Romanii vor intra cu buletinul in Marea Britanie pana pe 30 septembrie 2021 Foto: Arhiva. Pâna pe 30 septembrie, anul viitor, românii înca mai pot intra doar cu buletinul în Marea Britanie, dar ulterior acestei date o pot face numai pe baza pasaportului. În ceea…