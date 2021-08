Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta, joi, ca a suplimentat bugetul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) cu 56 de milioane de euro, prin instrumentul financiar european REACT-EU, care are scopul de a oferi asistenta in vederea ameliorarii efectelor…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a aprobat cererea de finanțare a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate prin care se vor deconta stimulentele la salarii acordate in acest an celor din sistemul de sanatate care s-au aflat in prima linie in lupta anti-COVID 19. Proiectul depus de CNAS…

- Testele PCR realizate in toate spitalele din Romania incepand de anul trecut vor fi decontate din fonduri europene, printr-o finantare de 200 de milioane de euro prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), a anuntat joi Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). “In urma discutiilor…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a anuntat intr-un comunicat de presa, ca testele PCR care se realizeaza in spitale vor fi finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM). MIPE anunța ca a fost deblocata decontarea testelor PCR din fonduri europene si ca se va…

- „In urma discutiilor de astazi intre secretarii de stat Marius Vasiliu (Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene) si Andra Migiu (Ministerul Sanatatii - Romania) si cu echipa Autoritatii de Management a Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost stabilit mecanismul decontarii…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Mediului au lansat, miercuri, un proiect care va estima populatia de ursi din Romania, valoarea acestuia ridicandu-se la 11 milioane de euro, fonduri europene. De asemenea, in cadrul acestui proiect vor fi instalate peste 1.000 de garduri…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anunțat luni ca a asigurat, in perioada 15 mai 2020 – 15 mai 2021, finantari in valoare de 2,7 miliarde lei pentru spitale si centre sociale din Romania, pe fondul provocarilor aparute in urma... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a asigurat, in perioada 15 mai 2020 – 15 mai 2021, finantari in valoare de 2,7 miliarde lei pentru spitale si centre sociale din Romania, pe fondul provocarilor…