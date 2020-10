Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor la Bursa Romana de Marfuri (BRM) a scazut cu 38% de la inceputul anului pana in septembrie, iar volumul tranzactionat in trimestrul trei a fost mai mare decat in primele sase luni, potrivit unui raport al operatorului bursier. Trendul ascendent al pietei de gaze naturale a continuat in…

- Un numar de șapte persoane și-au pierdut viața din cauza intoxicației cu monoxid de carbon și alte 17 au fost afectate, urmare a celor 11 incidente petrecute, de la inceputul anului pana in prezent, in județele Sibiu, Mureș, Caraș Severin, Maramureș, Hunedoara și Timiș. Incidența cea mai mare a cazurilor…

- Guvernul a aprobat hotararea privind alocarea a 20,93 de milioane de lei din Fondul de interventie la dispozitia Executivului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru 45 de unitati administrativ-teritoriale din 6 judete, afectate de calamitati naturale.Astfel, vor fi repartizate fonduri…

- Secretarul general al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Lilia Palii, a participat, astazi, la Webinar-ul lansat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici și Mijlocii, scopul caruia a constituit familiarizarea mediului de afaceri cu Noul Produs de Garantare pentru companiile…

- Potrivit datelor institutiei, angajatii revenisera pe 122 de platforme de exploatare a hidrocarburilor, iar 189 erau inca neocupate, sambata, la jumatatea zilei. Miercuri, 310 de platforme de forare erau neocupate cu personal. Productia de petrol a scazut din cauza uraganelor cu 82%, respectiv cu 1,5…

- Ministerul Sanatatii a publicat conditiile de incepere a noului an scolar si de organizare a cursurilor in perioada pandemiei. Potrivit draftului ordinului intocmit de Ministerul Sanatatii, parintii sunt obligati sa semneze o declaratie pe proprie raspundere „la inceputul fiecarui ciclu de prezenta…

- Deși a ajuns primar in cel mai greu moment pentru comuna Pipirig, din 2017 de cand a fost investit in funcție, Vasile Dorneanu a reușit sa schimbe imaginea comunei, și-a dus la indeplinire resposabilitațile care-i revin, a rezolvat problemele și urgențele locale și a dezvoltat comuna depunand eforturi…

- Masuri suplimentare pentru prevenirea raspandirii coronavirusului vor fi impuse pe raza județului Caraș-Severin, ca urmare a deciziei autoritaților județene. Numarul celor infectați a ajuns, in zona, la 222, dintre care 21 de cazuri sunt inregistrate in ultimele 24 de ore. Credincioșii sunt sfatuiți…