- Minune la biserica de lemn care a ars in Duminica Floriilor! Ca printr-un miracol, crucea bisericii și o icoana au ramas intacte in cenușa lacașului de cult din Borșa. Și credința este acolo in continuare, unde sute de enoriași și preotul s-au rugat impreuna. Biserica de lemn in stil maramureșean a…

