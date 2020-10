Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Turcia a fost salvata de sub daramaturi dupa noua ore si jumatate, in urma cutremurului puternic din Marea Egee. Salvatorii au reusit sa o scoata dintre bucatile de beton, dupa o operatiune urmarita cu sufletul la gura de o lume intreaga.

- Seismul din Marea Egee nu s-a resimțit și in Kayseri, oraș din centrul Turciei. Denis Alibec, transferat de curand in Superliga, inca descopera imprejurimile si tocmai a facut un tur cu camilele prin regiunea istorica Cappadocia, apoi a postat imaginile pe Instagram. CUTREMURUL din Turcia,…

- Cutremurul s-a produs vineri dupa pranz in Marea Egee, la sud-vest de Izmir, al treilea cel mai mare oras din Turcia, si in apropiere de Insula greaca Samos. Un mini tsunami a spart peretii mai multor case pe insula greaca si a inundat portul Samos, arata imagini difuzate de postul elen de…

- Cel puțin 19 civili au fost uciși, marți, intr-un atac cu o mașina capcana, intr-un oraș din nordul Siriei. Alte 80 de persoane au fost ranite, informeaza BBC.Atentatul a avut loc langa o stație de autobuz din al-Bab, un oraș controlat de rebelii susținuți de Turcia, la aproximativ 40 de kilometri nord-est…

- O femeie de 67 ani din comuna Strunga a cazut in fantana duminica seara. Cei de la ISU Iasi au reusit sa o salveze. Femeia era constienta, striga dupa ajutor. Salvatorii au intervenit cu o autospeciala cu apa si spumat trimisa de la Targu Frumos. Femeia a fost preluata de o ambulanta de la SAJ cu medic.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat sambata ca orice actiune din partea Greciei vizand extinderea apelor sale teritoriale de-a lungul tarmurilor estice, spre Turcia, va fi considerata un motiv de razboi, informeaza dpa. Foto: (c) Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS "Ei…

- Recep Erdogan a anunțat miercuri ca Turcia este pregatita sa faca orice este nevoie pentru a oține ce i se cuvine din Marea Neagra, Marea Egee și Marea Mediterana. „Turcia va lua ceea ce ii revine de drept in Marea Neagra, Marea Egee si Marea Mediterana (…) Nu vom face absolut nicio concesie in legatura…