- F. T. Ieri dupa-amiaza, oameni ai legii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova o cautau pe o fetita in varsta de 10 ani, din Podenii Vechi, care a disparut de la domiciliul tatalui sau in ziua de vineri, 31 august. Din declaratiile date politiei de catre tatal copilei, minora ar…

- O adolescenta din Floresti a plecat de acasa, in urma cu o saptamana, și nu s a mai intors. Potrivit politistilor clujeni, la data de 26 august, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, in 22 august, tanara pe nume Orzac Maria Elena, in varsta de 15 ani, care sufera de tulburare comportamentala,…

- Polițiștii clujeni solicita ajutorul cetațenilor pentru a depista o adolescenta de 15 ani, disparuta de acasa de 10 zile. „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 3 august a.c., in jurul orei 21.00, ORZAC MARIA-ELENA, de 15 ani, a plecat voluntar de la adresa de reședința, din Florești,…

- Andreea Daniela Sopanda, minora de 13 ani din Targu-Jiu, care a disparut de acasa in urma cu trei zile, a fost gasita miercuri. Polițiștii au descoperit-o pe o strada din Rovinari. Aceasta s-a intors acasa, in siguranța. „Minora de 13 ani data disparuta a fost identificata​ de polițiști…

- Polițiștii incearca sa dea de urma unei adolescente in varsta de 16 ani, care a fost vazuta ultima data in Timișoara. In data de 2 iulie, Nicoleta Steliana Andreea ... The post Minora disparuta din Timișoara. Cine a vazut-o? appeared first on Renasterea banateana .

- O patrula de siguranța publica a identificat-o miercuri, 6 iunie 2018, in Alba Iulia, pe minora Ciudin Dariana Iulia, ce era data in urmarire naționala dup ce a plecat de acasa, din orașul Teiuș. Reamintim ca la data de 6 iunie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost sesizați…

- Politistii din Alba cauta o minora disparuta, din orasul Teius. Persoanele ce dețin informații care sa ajute la gasirea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Miercuri, 6 iunie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost…

- Polițiștii gorjeni au depistat-o ieri pe minora care a disparut de la domiciliul din Rovinari. In urma activitaților de cautare efectuate de catre polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Targu-Jiu, minora Pop Claudia Ioana, de 14 ani, a fost ...