- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 13 ani, disparuta din Timișoara. In data de 18 septembrie,... The post Minora din Timișoara, data disparuta. Nu s-a mai intors acasa de la școala appeared first on Special Arad · ultimele…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 69 ani, disparut din Timișoara. „In data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 10:00, Talasman Ion ar fi plecat voluntar de la domiciliu, strada Adam Mickiewicz din Timisoara, intr-o direcție…

- O femeie in varsta de 27 de ani din Timisoara a fost data disparuta. Georgeta Beleanu a plecat ieri, in jurul orei 21.30, de pe strada Leandrului si nu a mai revenit acasa. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii tinerei. Semnalmente: inalțime 1,67…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 85 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. „In data de 24 iulie, in jurul orei 02:00, Șchiopu Aurora ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau, de pe strada I. Ghica, din Timisoara…