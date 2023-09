Polițiștii din cadrul Sectiei de politie rurala Grebanu au reținutieri, 20 septembrie a.c., un barbat in varsta de 23 de ani, din Topliceni, pentru lipsire de libertate. In noaptea de 19/20 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 17 ani, din Buda, a fost luata impotriva vointei sale de la domiciliu de catre fostul concubin. Imediat dupa primirea sesizarii, politistii au demarat activitatile specifice si l-au depistat pe tanar, impreuna cu fiica apelantei, intr-un imobil nelocuit din Topliceni. In urma probatoriului administrat,…