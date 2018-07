Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 6 ani din Harghita a disparut de acasa, luni seara. Este vorba de Ciprian-Costel Manoila, un baiețel din Balan, care a fost dat disparut, de mama sa, in seara zilei de luni, 2 iulie, la ora 20.00. Copilul se juca alaturi de alti copii in apropierea locuintei, dar la un moment dat acestia…

- Disperare intr-o familie din Timis. O fata in varsta de 17 ani este data disparuta de la sfarsitul saptamanii trecute. Larisa-Geanina Voicu a fost vazuta ultima data sambata seara, in data de 30 iunie. Minora a plecat de acasa, din localitatea Sacalaz, in jurul orei 19.00 si nu a mai revenit. Semnalmentele…

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cauta o fata in varsta de 15 ani, din Poienarii Burchii, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. La data de 25 iunie a.c., in jurul orei 22.00, Secția de Poliție Rurala nr. 7 Cocoraștii Colț a fost sesizata cu privire la faptul ca Tudor Simona Valentina,…

- La data de 13 iunie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Slobozia Cioraști impreuna cu o echipa formata din 10 voluntari au desfasurat cautari pe raza comunei Slobozia Cioraști in urma carora au identificat o femeie, de 56 de ani, din localitate, a carei dispariție fusese semnalata…

- Politia cauta o fata in varsta de 17 ani, Madalina-Liliana Timofte, din satul Dolheștii Mari, care vineri, 2 iunie, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.Semnalmente: inalțime aproximativ 1,55-1,60 m, greutate aproximativ 50-55 kg, par lung, blond, des, carare pe mijloc, nas drept, are o ...

- Politia cauta o fata de 16 ani, Mihaela Ionița, din comuna Fantana Mare, sat Cotu Baii, care marti, 22 mai, a plecat de la domiciliu spre școala și nu a mai revenit.Semnalmente: inaltime 1,80 m, greutate 65 kg, fata ovala, par vopsit brunet, prins in coada, ochi caprui, constitutie astenica.In ...

- O minora din Borsa a disparut de acasa de doua zile si este de negasit. Sas Alexandra Loredana in varsta de 14 ani nu a mai fost vazuta de rude din ziua de joi, 19 aprilie, intre orele 15.30-16.00. Cu privire la acest caz a fost anuntata si Politia, dar momentan fata nu a fost gasita. Daca ai vazut-o,…

- Ionut Catalin Tudor a disparut pe drumul dintre Spania și Romania. Tanarul de 22 de ani din localitatea prahoveana Boldesti-Scaieni este cautat de Poliție, dupa ce familia sa nu a mai putut lua legatura cu el de mai bine de 48 de ore. Barbatul se intorcea cu autocarul din Spania și iși anunțase rudele…