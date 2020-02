Minoră agresată sexual, în tramvai, la Timișoara Mijloacele de transport in comun din Timișoara nu sunt sigure, iar asta nu este doar din vina hoților de buzunare. O minora a fost agresata, intr-un tramvai, la sfarșitul saptamanii trecute. A fost nevoie de intervenția polițiștilor locali. O patrula a poliției a fost sesizata asupra faptului ca o tanara, aflata in tramvaiul 9, care […] Articolul Minora agresata sexual, in tramvai, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

