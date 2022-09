Oleksi Reznikov, 56 de ani, ministrul apararii de la Kiev, și-a prezentat, intr-o postare pe pagina sa de Twitter, „tatuajele temporare patriotice pe care le-am primit cadou de la nepoții mei”. Șeful Apararii are scrise pe braț cuvantul „Palianiția” și mesajul „Zona mea de confort – 603,7 mii de kilometri patrați”. Intre cele doua este desenata o inimioara. „O mica opera de arta de la nepoții mei. Luptam pentru ei. Și vom caștiga cu ei”, a scris inaltul oficial, pe Twitter. I received unexpected gift from my grandchildren: Temporary tattoos.PALYANYTSIA (traditional Ukrainian bread) for Ukraine,…