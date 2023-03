Stiri pe aceeasi tema

- Noi informatii analizate de autoritatile americane si dezvaluite marti de cotidianul The New York Times sugereaza ca un "grup pro-ucrainean" ar putea fi responsabil pentru sabotarea conductelor Nord Stream 1 si 2, care au fost avariate de patru explozii subacvatice in septembrie anul trecut, relateaza…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a spus ca Ucraina impiedica in prezent Rusia sa domine Marea Neagra, atunci cand a fost intrebat despre riscul potential pentru sudul Ucrainei in cazul unei posibile contraofensive rusesti pe scara larga, relateaza CNN. Fii la curent cu cele…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, este asteptat marti la Paris pentru a se intalni cu presedintele Emmanuel Macron, in timp ce aliatii Kievului au pareri impartite cu privire la oportunitatea de a furniza avioane de lupta Kievului, mai ales dupa ce presedintele american Joe Biden a…

- Ucraina a amenintat, joi ca va boicota Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris, daca la eveniment vor fi invitati sportivi rusi si belarusi, relateaza AFP. Despre eventuala participare a sportivilor din Rusia si Belarus a vorbit joi primaarul Parisului, Anne Hidalgo, ea spunand ca ar prefera sa ii vaada…

- Noul ministrul al apararii din Germania, Boris Pistorius, si-a preluat oficial mandatul joi, 19 ianuarie, transmite Dpa și Agerpres. Presedintele Frank-Walter Steinmeier i-a prezentat lui Pistorius certificatul de numire, in timp ce la Berlin continua dezbaterile aprinse pe tema dotarii Ucrainei cu…

- Canada va livra armatei ucrainene 200 de vehicule pentru transportul trupelor, a declarat miercuri, in cursul unei vizite la Kiev, ministrul canadian al Apararii, Anita Anand, potrivit cotidianului Le Monde. "Acest ajutor este evaluat la 90 de milioane de dolari si este alocat in cadrul programului…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a declarat ca Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru o noua ofensiva rusa in primavara din zonele pe care le-a ocupat deja in sudul și estul țarii, potrivit BBC. Ministrul considera ca Rusia ar putea incerca sa adune „forțe, muniții și arme” pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter