Ministrul Turismului suspenda toate participarile Romaniei la targurile internationale de turism

- Toate participarile Romaniei la targurile internaționale vor fi suspendate temporar. Decizia a fost luata astazi de ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu. „Participarea la targurile internaționale de turism, cu stand de țara, va fi regandita și asumata de Consiliul de Brand Turistic…

- “Mai grav decat faptul ca s-a intamplat asa ceva, in cursul zilei de ieri si de astazi, cand am facut analiza, am constatat faptul ca s-a repetat asa ceva. Pentru ca in cursul anului 2019, Romania participand la un astfel de targ, tot in Statele Unite, dar la Los Angeles, cu aceeasi firma care organizeaza…

- Organizarea unui stand despre Romania cu poze scoase la imprimanta și atarnate pe o perdea, cu care s-a laudat Consulatul Romaniei la New York, s-a lasat cu urmari. Participarile Romaniei la targurile internationale de turism vor fi suspendate și au fost declansate anchete disciplinare in cadrul Directiei…

