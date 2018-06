Ministrul Turismului, ghid pentru o zi. 14 jurnalişti străini au vizitat zona Braşov-Bran-Sibiu "Ma bucur ca am avut sansa de a prezenta orasul meu, zona mea, tuturor acestor jurnalisti. Sunt mandru de Sibiu, de intreaga regiune si sunt convins ca am reusit in aceste zile sa contribuim la o schimbare de perceptie a multor europeni fata de Romania! Tara noastra va deveni o destinatie turistica majora in Europa, sunt sigur de acest lucru, mai ales acum, dupa ce am discutat cu liderii de opinie prezenti in tara noastra cu ocazia acestor infotripuri pe care le organizam. Am intalnit oameni uimiti de cat de frumoasa este tara noastra si care au recunoscut ca, pana acum, aveau o imagine… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea Romaniei in zona euro "nu este o optiune, este o obligatie", a afirmat joi guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, el punctand insa ca acest pas trebuie facut cu atentie, doar cand tara noastra, "o tara cu mari discrepante", indeplineste anumite conditii. "Bucureştiul...…

- PRIAevents, organizeaza conferința PRIA IT&C and Intellectual Property București – eveniment complex, dedicat proprietații intelectuale pentru sectorul IT&C, în 22 mai, începand cu ora 9,30 la hotel Athenee Palace Hilton, sala Le Diplomate. PRIAevents a organizat…

- Campioana en-titre la baschet masculin, U BT Cluj, a invins sambata, in deplasare, liderul clasamentului, CSU Sibiu, cu scorul de 88-70, si intra in faza play-off de pe prima pozitie. Meciurile din play-off incep in 2 mai.Sambata s-au disputat meciurile din ultima etapa Top 6, iar rezultatele…

- Potențialul turistic al județului Buzau se vrea valorificat la scara europeana. Consiliul Județean Buzau va participa, saptamana viitoare, la Targul Internațional de Turism de la Bilbao, Spania, acolo unde frumusețile județului nostru vor fi promovate prin intermediul standului inchiriat de Ministerul…

- Este primavara și lumea se gandește la concedii și la vacanțe. Unii și-au rezervat deja sejururile din timp, profitand de ofertele early-booking, unde au beneficiat de reduceri de pana la 30% – 40%. Cei care vor sa mearga in acest an pe litoralul romanesc, trebuie sa se grabeasca. Cele…

- Mulți dintre romanii plecați peste hotare se intorc in țara in aceasta perioada, pentru a sarbatori Paștele alaturi de familiile și prietenii lor. O mare parte dintre aceștia aduc cu ei și noii prieteni sau familiile formate in țarile de adopție, pentru a petrece romanește și a vizita cele mai frumoase…

- Contactat de JB & BIHON, directorul Regionalei Drumuri și Poduri (DRP) Cluj, Radu Baruța, a confirmat producerea calamitații. “Avem o alunecare de teren. Am trimis acolo echipamente. Și eu ma deplasez in acea direcție”, declara Baruța, precizand ca se cauta intariri de la…

- Potrivit INS Brasovul a fost cel mai vizita oras din Romania in 2017, exceptand Bucurestiul unde este mult turism de afaceri. Cu toate acestea are multe obiective turistice inchise. Turnurile si bastioanele Brasovului in care s-au bagat peste 1 milion de euro in renovari sunt inchise de aproape trei…