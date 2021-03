Ministrul Transporturilor: Miercuri a fost lansată licitaţia pentru documentaţia tehnică a noului drum expres Bucureşti-Târgovişte “Astazi a fost lansata licitatia pentru documentatia tehnica a noului drum expres Bucuresti-Targoviste. Am promis o solutie moderna, ne tinem de cuvant. Este vorba de un drum nou, care nu va trece prin localitati, cu 2 benzi pe sens si separare pe mijloc, cu noduri denivelate, apropiat de profilul unei autostrazi”, a scris ministrul. Potrivit postarii, legatura cu Bucurestiul va fi facuta, cel mai probabil, cu un nod din viitoarea autostrada de centura A0 Nord (in prezent, aproape de finalizarea licitatiei). “Proiectul este lansat pe noul caiet de sarcini pentru documentatii tehnice elaborat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

