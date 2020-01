Potrivit unui comunict de presa transmis de Ministerul Transporturilor, contractul pentru executia si proiectarea acestui obiectiv, in valoare de 398,16 milioane lei fara TVA, a fost semnat in cursul anului 2019 cu Asocierea Arcada - ISPCF SA – DB Engineering & Consulting GMBH.



Ministrul Lucian Bode a subliniat faptul ca nu va fi admisa nicio intarziere din partea constructorului cu privire la termenul de finalizare a lucrarilor, iar toate avizele si autorizatiile care mai sunt necesare vor fi eliberate in regim de maxima urgenta.



”Chiar daca sezonul rece putem spune…