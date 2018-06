Ministrul Ştefan Oprea: Decizia judecătorilor ÎCCJ nu va influenţa în niciun fel guvernarea Decizia de joi a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu va influenta in niciun fel guvernarea si nici punerea in aplicare a programului de guvernare, iar Coalitia PSD-ALDE va duce pana la capat reformele incepute pentru bunastarea romanilor, afirma ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Oprea. "Pana la o decizie definitiva a instantelor de judecata nu putem ignora motorul statului de drept: prezumtia de nevinovatie. Iar prezumtia de nevinovatie, principiul care are ca scop principal protejarea impotriva unor masuri abuzive, trebuie sa fie aplicata tuturor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

