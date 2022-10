Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala de Integritate in Tenis (ITI) a anuntat ca Simona Halep a fost suspendata provizoriu ca urmare a depistarii pozitive cu roxadustat, o substanta interzisa. Gabriela Andreiașu, directorul general al Agenției Naționale Anti-Doping, a oferit vineri o prima reacție, chiar daca a recunoscut…

