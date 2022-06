Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sebastian Burduja: Romania inca nu are un singur instrument de validare a identitatii noastre digitale. Este un proiect care ar trebui sa se inchida pana in vara anului viitor. ”Astazi la Bucharest Tech Week mi-am prezentat public viziunea pentru mandatul de ministru Ministerul Cercetarii,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja (PNL) afirma duminica, intr-o postare pe Facebook, ca Romania inca nu are un singur instrument de validare a identitatii noastre digitale si ca este un proiect care ar trebui sa se inchida pana in vara anului viitor. Fii la…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, si viceprim-ministrul moldovean pentru Digitalizare, Iurie Turcanu, au semnat joi, la Chisinau, o declaratie comuna privind constituirea unei Comisii mixte pentru implementarea Memorandumului de intelegere in domeniul transformarii…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, vorbeste, de la ora, 12.00, la Adevarul Live, despre obiectivele din PNRR, ce inseamna implementarea cloud-ului guvernamental, dar si teme care divizeaza marile forte ale Coalitiei, ca impozitul progresiv si taxa de solidaritate.

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii face demersuri sa atraga fonduri europene, in contextul in care are printre cele mai mici alocari bugetare, a declarat miercuri, 25 mai, ministrul de resort, Sebastian Burduja.„In acest moment, ministerul pe care-l conduc nu are o alocare bugetara mare,…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii a anunțat miercuri ca a fost publicat spre consultare proiectul de lege privind interzicerea unor programe software rusești in autoritațile și instituțiile publice din Romania. Amenda ar urma sa mearga pana la 200.000 de lei pentru instituțiile care…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a anuntat ca recruteaza experti in domeniul ITamp;C pentru implementarea reformelor si investitiilor asumate de Romania in acest domeniu prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Salariile sunt de pana la 4000 de euro net, iar specialistii vor…