Ministrul sârb al educaţiei, Branko Ruzic, a demisionat Ministrul sarb al educatiei, Branko Ruzic, a demisionat, duminica, dupa masacrul comis intr-o scoala primara in care opt elevi si un agent de paza au fost ucisi. Serbia se afla in stare de soc si in doliu in urma acestor doua atacuri armate: masacrul dintr-o scoala din capitala miercuri, un macel in afara orasului joi, in cursul caruia au fost ucise opt persoane, potrivit Reuters, citata de Agerpres . Suspectii in ambele cazuri – un baiat de 13 ani si respectiv un tanar de 20 – se afla in custodia politiei. Partidele de opozitie reproseaza guvernului condus de premierul Anna Brnabic ca nu a impiedicat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Branko Ruzic, ministrul sarb al Educației, a demisionat, duminica, in urma tragediei de la o școala primara in care au opt elevi și un paznic au fost uciși și a unui alt atac produs in ziua urmatoare, transmit Reuters și Agerpres. „In calitate de persoana responsabila si bine crescuta, in calitate de…

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat dupa masacrul comis intr-o scoala primara, pe fondul emotiei provocate de acest atac si de un alt incident similar, produs in ziua urmatoare, noteaza Reuters.

- Ministrul sarb al educatiei, Branko Ruzic, a demisionat duminica dupa masacrul comis in cursul saptamanii intr-o scoala primara in care opt elevi si un agent de paza au fost ucisi, pe fondul emotiei provocate de acest atac si de un alt incident similar produs in ziua urmatoare, potrivit Reuters, potrivit…

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat, duminica, la cateva zile dupa atacul de la scoala din Belgrad, soldat cu noua morti, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Serbia este in stare de soc dupa doua atacuri sangeroase: masacrul de miercuri de la scoala din Belgrad si atacul de joi,…

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat, duminica, la cateva zile dupa atacul de la scoala din Belgrad, soldat cu noua morti, relateaza Reuters.Serbia este in stare de soc dupa doua atacuri sangeroase: masacrul de miercuri de la scoala din Belgrad si atacul de joi, dintr-o zona rurala…

- Acordul privind Kosovo dintre Belgrad și Pristina, intermediat de UE și SUA, nu este o recunoaștere de facto a entitații nerecunoscute. Acest lucru a fost declarat de prim-viceprim-ministrul, ministrul de Externe al Serbiei, Ivica Dacic, jurnalistilor de la Bruxelles. „Nu aș intra prea mult in formularea…

- Ungaria este pregatita sa stocheze pina la 500 de milioane de metri cubi de gaz in rezervoarele sale, in acest an, pentru Serbia pentru a sprijini securitatea energetica a țarii vecine. Acest lucru a fost anunțat marți de ministrul Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe al Ungariei, Peter…