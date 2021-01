Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu a anunțat patru „masuri urgente” care vor fi luate in urma incendiului care a avut loc vineri dimineața la Institutul „Matei Balș” din București. „Sistemul sanitar are pacate vechi, de 30 de ani. Mai ieri am avut infecții nosocomiale, azi vorbim despre incendii și…

- „Transmit condoleanțe familiilor indoliate. Suntem alaturi de pacienți și de cei internați la Matei Balș. Apreciez eforturile celor care au intervenit, al personalului , atat in dimineata tragediei, pacientii de pana la ultimele niveluri au fost evacuati. Le multumesc. Aș vrea sa mulțumesc intregului…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat sambata, intr-o conferința de presa la sediul ministerului, dupa incendiul de la Matei Balș care a omorat cinci persoane: „Prezint condoleante familiilor indoliate. Apreciez efortul celor care au intervenit, personalului medical de la Matei Balș.Sistemul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, miercuri, referindu-se la platforma de programare pentru vaccinare, ca nu a mers totul perfect si ca isi cere scuze pentru lucrurile care nu au functionat, dar ca oamenii muncesc din greu. Voiculescu a fost intrebat la iesirea de la Spitalul…

- Ministrul Sanatații a avut o discuție și cu noua conducere a Agenției Naționale a Medicamentului. Rareș Bogdan bate in retragere. Regreta limbajul folosit la adresa lui Orban. „Nu i-am cerut demisia acum” Voiculescu a declarat, miercuri, dupa ce s-a vaccinat anti-COVID, ca el considera ca testele…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Cluj, Petru Susca, a fost schimbat din functie. Fostul manager a fost dur criticat de parlamentarul Emanuel Ungureanu care a facut numeroase sesizari impotriva acestuia, concretizate in trei rapoarte ale Corpului de Control ale Ministerului.

- HOTARAT… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a recomandat ca persoanele care detin informatii sau dovezi despre acte de coruptie in unitatile spitalicesti sa le sesizeze organelor abilitate. Acesta vrea ca atat timp cat mai sta in fruntea Sanatatii, sa reformeze sistemul medical, ca tragedii precum cele…