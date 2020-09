Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, Ministrul Sanatatii, a declarat astazi ca se asteapta ca din a doua jumatate a lunii octombrie Romania sa intre pe o panta descendenta a numarului de cazuri de COVID-19, potrivit Agerpres. Pentru ca acest lucru sa se intample, populatia trebuie sa respecte regulile de combatere si prevenire…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, la TVR 1, ca urmeaza ”o luna grea” in lupta cu pandemia de COVID-19, din cauza campaniei electorale si a deschiderii anului scolar, porivit Agerpres. Nelu Tataru a precizat ca, daca vor fi respectate regulile si precautiile, de la jumatatea lunii octombrie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca urmeaza ''o luna grea'' in lupta cu pandemia de COVID-19, din cauza campaniei electorale si a deschiderii anului scolar. Nelu Tataru a precizat ca, daca vor fi respectate regulile si precautiile, de la jumatatea lunii octombrie Romania ar putea intra pe…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca urmeaza ‘o luna grea’ in lupta cu pandemia de COVID-19, din cauza campaniei electorale si a deschiderii anului scolar. Nelu Tataru a precizat ca, daca vor fi respectate regulile si precautiile, de la jumatatea lunii octombrie Romania ar putea intra…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni seara, le Tema Zilei de la TVR1, ca urmeaza o luna grea in lupta cu pandemia de COVID-19, din cauza campaniei electorale si a deschiderii anului scolar.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca urmeaza "o luna grea" in lupta cu pandemia de COVID-19, din cauza campaniei electorale si a deschiderii anului scolar.Nelu Tataru a precizat ca, daca vor fi respectate regulile si precautiile, de la jumatatea lunii octombrie Romania ar…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a reamintit ca lupta cu pandemia de coronavirus nu se transeaza in spitale si a precizat in ce conditii vor fi redeschise restaurantele, informeaza News.ro."Putem adapta numarul de paturi, putem adapta ca si dotare, dar nu va lasati in baza spitalelor, as prefera ca…

- Nelu Tataru a declarat ca in privinta numarului de cazuri de Covid-19 tara noastra se afla pe o panta de stabilizare, dar ca trebuie ca fiecare cetatean sa ajute prin respectarea regulilor pentru a putea ajunge pe o panta descendenta. Ministrul Sanatatii a fost intrebat sambata, intr-o conferinta…