Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 2 septembrie, o hotarare prin care este aprobat ordinul comun al Ministerelor Sanatații și Educației in privința desfașurarii noului an școlar, care va incepe in data de 13 septembrie. Documentul cuprinde doua scenarii in care pragul stabilit…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, și Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, au susținut o conferința de presa comuna miercuri, 1 septembrie, prin care au transmis condițiile in care va incepe noul an școlar, moment pana la care au ramas mai puțin de doua saptamani.Ordinul comun al celor doua…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca peste 70 de copii infectati cu noul coronavirus sunt internati in sectii de terapie intensiva, unii dintre acestia cu forme “deosebit de severe”, altii cu forme moderate si “relativ usoare”. “Ieri, numarul de copii…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca nu stie daca daca pana la inceperea noul an de invatamant vor ajunge masti de protectie pentru elevi in toate scolile, precizand ca se vor face eforturi ca macar pentru unele cazuri selectate sa fie disponibile aceste masti. Cu doua zile in…

- La apariția unui caz de COVID-19 intr-o clasa, toți elevii din acea clasa trec automat in online daca nu iși dau acordul sa fie testați, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. Acesta a explicat, marți, intr-o conferința de presa, ce se intampla la apariția primului caz de COVID-19 intr-o clasa:…

- Copiii ar putea primi vouchere de 100 de lei daca se vaccineaza cu schema completa, a declarat vineri, ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ioana Mihaila a precizat ca nu exista condiții legate de varsta pentru vouchere, cel puțin in discuțiile tehnice, așa ca e posibil sa fie oferite și copiilor. „Nu…

- PSD solicita imperativ ministrilor Sanatatii si Educatiei sa ajunga urgent la un acord clar cu privire la tipul testelor anti-covid si la procedurile care sa fie aplicate pentru testarea elevilor si profesorilor in unitatile de invatamant. Citește și: Ministrul Sanatații, vești proaste pentru…

- Incidentul neplacut s-a intamplat la Craiova, unde Ioana Mihaila a vizitat Centrul de vaccinare amenajat la Sala Polivalenta. Deranjata de intrebarile jurnaliștilor care au dorit sa știe despre problemele cu care se confrunta sistemul medical și ce se intampla cu salariile cadrelor medicale din centrele…