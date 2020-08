Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul N. Tataru anunța noile reguli pentru redeschiderea restaurantelor Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Numarul persoanelor care vor putea sta la o masa în interiorul restaurantelor va putea fi de sase, cu condiția respectarii regulilor de distanțare, a precizat astazi ministrul sanatații,…

- "Noi inca din luna iunie pregatisem niste reguli pentru deschiderea restaurantelor, avand atunci in plan ca la 1 iulie sa deschidem si restauratele. Avand in vedere evolutia nu s-a mai putut face acest lucru. Regulile raman aceleasi: regulile de distantare intre mese, reguli de distantare la masa.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta ca turistii cazati in hoteluri vor putea manca in restaurantele din interiorul unitatilor de cazare chiar daca acestea se afla in zone care depasesc rata de infectare de 1,5 la mie, acestea fiind exceptate de la decizia CNSU de a permite deschiderea restaurantelor…

- Florin Citu, ministrul Finanțelor, a afirmat, marți seara, la postul Realitatea Plus ca este de acord cu solicitarea HoReCa de a redeschide restaurantele. Reamintim ca angajatii din sectorul HoReCa au protestat, in 19 august, timp de o ora, la locul de munca fata de felul in care Guvernul trateaza combaterea…