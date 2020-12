Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de Covid-19 din Marea Britanie a crescut cu 35.928, duminica, cel mai mare numar zilnic atins de la inceputul pandemiei, potrivit datelor oficiale, transmite Reuters. Citește și: Adriana Saftoiu, mesaj acid pentru Ludovic Orban: Cand te inconjori de lingușitori, asta este…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca noua tulpina a coronavirusului care circula in tara este "in afara controlului" pentru a justifica reintroducerea masurilor de izolare la Londra si intr-o parte a Angliei si care ar putea dura pana la implementarea unui vaccin, relateaza…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca studiaza impreuna cu specialiștii britanici noua tulpina a Covid-19 din sud-estul Angliei, despre care se crede ca este cu 70% mai contagioasa. OMS a transmis pe Twitter ca este in contact cu oficialii britanici cu privire la noua varianta. Potrivit…

- O noua tulpina de COVID-19 identificata in Marea Britanie se poate raspandi mai repede decat versiunea deja cunoscuta si se depun eforturi urgente pentru a se confirma ca aceasta nu provoaca o rata de mortalitate mai ridicata, a declarat sambata Chris Whitty, seful serviciilor medicale din Anglia, relateaza…

- UPDATE Noua tulpina de COVID-19 identificata in Marea Britanie se poate raspandi mai repede decat versiunea deja cunoscuta si se depun eforturi urgente pentru a se confirma ca aceasta nu provoaca o rata de mortalitate mai ridicata, a declarat sambata Chris Whitty, seful serviciilor medicale din Anglia,…

- Londra intra in nivelul 3 de restricții din Anglia, din cauza numarului ingrijorator de infectari. Matt Hancock, Secretar de stat in Ministerul Sanatații din Marea Britanie, avertizeaza ca numarul mare de infectari ar putea fi cauzat de o noua forma de Covid-19, care s-a raspandit rapid in sud-estul…

- Ministrul Sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca au fost indentificate peste 1.000 de cazuri de infectare cu noua tulpina, majoritatea in sud-estul Angliei. Desi nimic nu sugereaza in prezent ca noua tulpina ar provoca o forma mai grava de boala, sau ca aceasta nu ar raspunde la vaccin, Hancock a spus…