Ministrul propus la Energie, Sebastian Burduja (PNL), a declarat, miercuri, la audierea in comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului, ca listarea Hidroelectrica este o masura buna si “nu inseamna ca ne vindem tara”, ci ca li se da romanilor posibilitatea sa investeasca in companiile strategice ale statului si sa-si inmulteasca agoniseala. “De altfel, si anul trecut, probabil va amintiti, am sustinut o lege prin care s-au scazut contributiile datorate pentru castigul net pe piata de capital de la 10% la 1, respectiv 2% in functie de perioada detinerii. Si va multumesc pentru sprijin,…