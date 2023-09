Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a situației privind mirosurile aparute in ultima perioada, atat in municipiul Cluj-Napoca, cat și in imprejurimi, prefectul județului Cluj, doamna Irina Munteanu a convocat in cursul zilei de ieri,

- Senatul a fost convocat luni, 4 septembrie 2023, ora 16:00, in a doua sesiune ordinara a anului 2023, informeaza agerpres.ro. Senatul a fost convocat luni, 4 septembrie 2023, ora 16:00, in a doua sesiune ordinara a anului 2023, informeaza agerpres.ro."In temeiul prevederilor art. 66 alin. 1 si 3 din…

- Eduard Hellvig a vorbit și despre atacuri nedrepte la adresa instituției, dar și despre critici la adresa SRI care au fost intemeiate. Hellvig da de ințeles ca ofițerii SRI ar fi fost revoltați de acuzațiile false, insa nu se pot apara și nu pot dezminți public, avand in vedere specificul meseriei. „Am…

- Sedinta CLM a inceput. Sunt prezenti 26 de consilieri locali din cei 27. Presedinte de sedinta este Marian Nazaru.Ordinea de zi principala a fost aprobata.Liderul grupului de consilier USR, Florin Cocargeanu a cerut din nou organizarea sedintelor de Consiliu Local in format fizic. Primarul Vergil Chitac…

- Secretarul de stat din MAI pentru ordine și siguranța publica Bogdan Despescu a solicitat, in cadrul unei videoconferințe cu șefii structurilor MAI, continuarea acțiunilor in sistem integrat, in zonele cu risc criminogen, in intervalele de timp stabilite la nivel local. Acesta a cerut implicare, de…

- De ce ne era teama nu am scapat! Avem cel mai slab inceput de mandat al unui prim-ministru! Iata ca Marcel Ciolacu a reușit (nu, nu am uitat ghilimelele) sa intre in istorie ca avand cel mai slab inceput de mandat de prim-ministru, o funcție pe care o ocupa și nu o exercita, fiind doar un actor care…

- ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TURDA NR. 1045 / 07.07.2023 PROIECTUL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL al

- Guvernul premierului Nicolae Ciuca se intruneste in sedinta, duminica, de la ora 10:00, pentru a solutiona criza din educatie, astfel incat, saptamana viitoare sa poata fi incheiata procedura rotativei guvernamentale, asa cum s-a convenit cu presedintele Klaus Iohannis. Potrivit informatiilor G4Media,…