Stiri pe aceeasi tema

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu considera ca timpul nu ne permite acum dezbateri in Parlament, pentru ca suntem in stare de urgența, din cauza pandemiei de coronavirus și, din acest motiv, pachetul de legi propuse de Guvernul Orban ar trebui sa fie aprobat, „daca nu exista lucruri strigatoare la cer,…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Aflat in carantina dupa ce a fost depistat pozitiv, Garay și-a "sarutat" soția prin geamul casei, in timp ce aceasta se afla in exterior. Garay a fost primul fotbalist din La Liga care a fost declarat oficial ca fiind infectat cu Covid-19. Tamara Gorro a transmis ulterior…

- Bruno Bruins a fost ajutat sa se ridice de alti ministri. Oficialul a luat o gura de apa si a parasit incaperea neinsotit. "Am cazut din cauza oboselii din ultimele saptamani. Acum ma simt mai bine. Ma voi odihni pentru ca de maine sa pot reveni sa lupt conta coronavirusului", a scris Bruno…

- Ministrului Sanatatii din Olanda i s-a facut rau, miercuri, in timpul unei dezbateri in Parlament referitoare la coronavirus, el subliniind ca motivul principal este extenuarea dupa saptamani intensive de munca, relateaza Reuters.

- Ministrului Sanatatii din Olanda i s-a facut rau, miercuri, in timpul unei dezbateri in Parlament referitoare la coronavirus, el subliniind ca motivul principal este extenuarea dupa saptamani intensive de munca, relateaza Reuters.Bruno Bruins, in varsta de 56 de ani, a cazut in spatele pupitrului…

- Premierul olandez Mark Rutte a venit joi la summitul UE cu o biografie a lui Chopin, material de lectura care il va ajuta sa-si ocupe timpul atunci cand va interveni inevitabilul impas asupra bugetului pe termen lung al UE, comenteaza Reuters. Discutiile privind noul buget multianual al UE se anunta…

- Numarul celor rapusi de coronavirus a ajuns la 1018. Anuntul a fost facut de Ministrul Sanatatii din China, care a precizat ca 43 de mii de oameni sunt in prezent contaminati, iar peste sapte mii dintre ei sunt in stare critica.

- Medicamente folosite adesea in cazurile de HIV și SIDA sunt folosite si pentru a trata pacienții cu coronavirus din Wuhan, in timp ce expertii cauta inca un tratament pentru virusul mortal. Doua medicamente utilizate pentru combaterea HIV au recomandari pentru a trata simptomele pneumoniei asociate…