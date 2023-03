Ministrul Novak și-a plătit tatăl din bani publici! Acuzațiile sindicatului din Sport Sindicatul din sport il acuza pe ministrul Eduard Novak ca și-ar fi premiat ilegal tatal cu 112.000 de euro ca antrenor al lotului paralimpic Sindicatul Național Sport și Tineret a intrat in posesia documentelor care arata modul in care au fost acordate premierile pentru sportivii și antrenorii care au participat la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020, desfașurate in perioada 24 august – 6 septembrie 2021. In urma sesizarilor primite de sindicat cu privire la: restanțele premierilor pentru sportivii care au obținut rezultate deosebite in anii 2021 și 2022, datoriile acumulate la utilitați de cluburile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul National Sport si Tineret solicita ANI si Corpului de Control al Prim-Ministrului sa dispuna verificarea ministrului Sportului, Eduard Novak pentru abuz in serviciu si conflict de interese dupa ce si-ar fi premiat ilegal tatal cu 112 mii de euro, in urma participarii la Jocurile Paralimpice…

- Sindicatul Național Tineret și Sport (SNST) da publicitații o serie de documente care arata, dupa cum susțin reprezentanții sindicatului, modul in care au fost acordate premierile pentru sportivii și antrenorii care au participat la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020, desfașurate in perioada 24 august…

- Informația a aparut in contextul in care Sindicatul Național Sport și Tineret a intrat in posesia documentelor care arata modul in care au fost acordate premiile pentru sportivii și antrenorii care au participat la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020. Potrivit documentelor, cea mai mare suma a mers catre…

- Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST) solicita, intr-un comunicat, ANI și Corpului de Control al Prim-Ministrului sa dispuna verificarea ministrului sportului, Eduard Novak 46 de ani, pentru abuz in serviciu și conflict de interese, dupa ce și-ar fi premiat ilegal tatal cu 112.000 de euro, in…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca este necesar ca si statul roman sa aiba o aeronava oficiala in viitor, care sa deserveasca Administratia Prezidentiala, Guvernul si celelalte institutii. „O chestiune pe care statul roman, din punctul meu de vedere, trebuie sa o rezolve…

- Anul 2023 aduce mai multe schimbari economice in Romania.In primul rand, pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2023 cu 12,5%. Salariul minim pe economie va ajunge la 3.000 lei brut, cu 200 lei neimpozabili. Facilitați fiscale vor fi și pentru cei care au salarii intre 3.000 lei și 5.000 lei.Pe…

- Federația Sindicatelor Silva, care are peste 15.000 de membri ce lucreaza in zona de administrare a padurilor din Romania, trage un semnal de alarma intr-un comunicat de presa cu privire la inițiativa Guvernului de a reorganiza majoritatea regiilor autonome existente, prin divizarea activitaților de…

- Un polițist din Romania primește doar 350 de lei pentru a-și achita chiria, in timp ce un cetațean din Ucraina beneficiaza de 1.500 de lei de la statul roman. Sindicaliștii din MAI se plang ca polițiștii au ajuns sa stea și cate trei intr-o garsoniera și cer Guvernului sa actualizeze valoarea chiriilor,…