- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a inceput vizita de lucru in Germania, pe agenda figurand discutii cu ministrul federal al Muncii si Afacerilor Sociale, Hubertus Heil, si cu ministrul federal al Alimentatiei si Agriculturii, Julia Klockner. Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, pe agenda…

- Lucratorii sezonieri reprezinta o problema pentru toate țarile vest-europene. In Franța, de exemplu, lipsesc aproximativ 200.000 de lucratori sezonieri: aici ministrul Agriculturii, Didier Guillaume, a propus persoanelor aflate in șomaj tehnic sa lucreze pe campuri. Paris a lansat, de asemenea, o platforma…