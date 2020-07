Stiri pe aceeasi tema

- „Avand in vedere pulsul pietei, resimtim nevoia de a pregati un nou set de masuri de sprijin. Ministerul Muncii e pregatit sa vina cu doua proiecte de ordonanta. O prima prezentare, succinta, se refera la programul flexibil. Va voi prezenta pe scurt textul propunerii de OUG, cu precizarea ca, ulterior…

- Violeta Alexandru a prezentat pe scurt, joi, noi masuri pe care le are in vedere Guvenrul prin doua proiecte de ordonanta pentru zilieri si cei care lucreaza sezonier. Ministrul Muncii a spus ca primul act normativ vizeaza ca, in situatii exceptionale, de urgenta, plata pentru munca flexibila sa…

- Gabriela Firea, invitata in emisiunea "Punctul Culminant" de la Romania Tv, sustine faptul ca va depunde plangere penala, dupa ce un consilier de la Ministrul Muncii i-a sunat pe mai multi directori din Primarie, din partea ministrului Violeta Alexandru, si i-a invitat la sediul PNL. Citeste…

- Potrivit acesteia, prioritatea Ministerului Muncii in perioada urmatoare va fi sa puna accent pe digitalizarea si pe simplificarea relatiilor dintre entitatile aflate in coordonarea ministerului si cei care au nevoie de serviciile acestora. "Insist pe componenta de digitalizare. Sincer, am vazut ca…

- Nemulțumirile romanilor plecați la munca peste hotare sunt in atenția Ministrului Muncii si Protectiei Sociale de la București.  Violeta Alexandru s-a deplasat de la Berlin la Bonn pentru a discuta direct cu angajatii romani care s-au plans de conditiile de munca din Germania. “De la Berlin, dupa…

- Premierul Ludovic Orban a fost intrerupt de mai multe ori marți dimineața, la intalnirea online a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, de participanți care și-au uitat microfoanele deschise. Dupa ce a reușit sa faca ordine și premierul și-a reluat ideile, conferința a fost intrerupta…

- ocumentele pentru șomajul tehnic se depun prin aplicația "aici.gov.ro" Ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Foto: Agerpres. Documentele necesare pentru obținerea șomajului tehnic vor fi depuse începând de vineri, 1 mai, prin aplicația aici.gov.ro, anunța Ministerul Muncii. Transmiterea…

- "Ratiunea acestui somaj tehnic si continuarea acestei masuri de somaj tehnic cu alte masuri, dar care au legatura cu somajul tehnic, este mentinerea legaturii si continuitatii relatiei dintre angajati si angajatori. De aceea nu am facut o investitie in masurile clasice de somaj, pentru ca am avut…