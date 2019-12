Ministrul Muncii: La pensii avem pericol iminent, numarul persoanelor active descreste simtitor. Nu exista o problema grava a lipsei de forta de munca

Serena Williams a fost aleasă sportiva deceniului

Jucătoarea de tenis Serena Williams a fost aleasă, pe final de an, sportiva deceniului de către agenţia Associated Press, scrie news.ro.Williams, care are în palmares 23 de trofee de grand slam, a obţinut 12 din aceste titluri în ultimii zece ani. În plus, ea a fost lider mondial trei ani şi jumătate.