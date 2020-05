Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, se va intalni luni dimineata cu muncitorii din Sri Lanka, ce au lucrat la o fabrica de confectii din municipiul Botosani si care s-au aflat in carantina institutionalizata, potrivit unei informari a oficialului, postata pe pagina proprie…

- Muncitorii din Sri Lanka abandonați ore in șir pe Otopeni au fost cazați in București in aceasta noapte, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care a venit pe aeroport pentru a afla mai multe detalii despre situația oamenilor.„Pana avem toate informațiile, cand s-a terminat contractul danșilor,…

- In urma scandalului iscat de romanii plecați la sparanghel in Germania, unde au fost tratați ca niște sclavi, in condiții mizere și neplatiți, Violeta Alexandru s-a dus la Berlin pentru a verifica situația in care se aflau cetațenii. In cea mai mare parte a fermelor din Germania sunt conditii civilizate…

- Germania vrea sa interzica fabricilor de prelucrare a carnii se angajeze muncitorii straini prin intermediari, dupa ce 100 de lucratori, majoritatea romani, s-au infectat cu noul coronavirus si au fost pe proteste fata de conditiile improprii de munca si de cazare. Potrivit unor norme noi, discutate…

- In jur de 400.000 de contracte de munca sunt suspendate in prezent, a declarat vineri ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, la Digi24. Aceasta a apreciat ca cei mai multi dintre angajatii cu contracte suspendate se vor regasi probabil pe listele pe care angajatorii urmeaza sa le…

- Pentru combaterea efectelor COVID-19, Comisia Europeana a anunțat, vineri,ca va direcționa catre Romania aproximativ 1,1 miliarde de euro.Comisia Europeana a transmis guvernului Ludovic Orban intentia de a oferi aceasta suma prin intermediul Initiativei de Investitii ca Reactie la Coronavirus (CRII).Scrisoarea,…