Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, luni, ca peste 70 de angajati din inspectoratele teritoriale de munca vor fi detasati la casele teritoriale de pensii pentru a ajuta la evaluarea dosarelor de pensii din toata tara, informeaza News.ro . Detasarea se face pentru cel mult sase luni. „Peste…

- Peste 70 de angajati din inspectoratele teritoriale de munca vor fi detasati in casele teritoriale de pensii pentru o perioada de pana la sase luni, pentru a lucra la evaluarea dosarelor de pensii din toata tara, a anuntat luni ministrul Muncii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook. "Peste 70 de…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a emis joi ordinul de ministru prin care se incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania, procedura care trebuia demarata din octombrie 2019. "Am emis astazi (joi, n.r.) ordinul de ministru prin care vom incepe evaluarea dosarelor din…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat joi ca a emis ordinul de ministru prin care se va demara evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania, proces care va dura maximum 18 luni si va cuprinde aproximativ 5 milioane de dosare de pensii. ‘As dori sa anuntam…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, joi, ca cinci milioane de pensii vor fi recalculate in urmatoarele 18 luni, aceasta evaluare fiind prima dupa cea realizata in perioada 2005 - 2010. „Am vazut ce...

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va realiza in curand o evaluare a programelor sale de calificare si recalificare, pentru a vedea in ce masura acestea sunt in acord cu cerintele pietei, a transmis, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, la…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat luni ca a purtat discuții cu reprezentanții Confederației Nationațe a Sindicatelor Libere din Romania - Frația, pe marginea acordarii stimulentului de risc pentru personalul din domeniul asistenței sociale și comunitare : "Ministerul susține acordarea acestuia…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a facut, marți, o vizita de lucru la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitații de Munca, instituție aflata in subordinea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Vizita a avut loc in contextul in care in cadrul institutului…